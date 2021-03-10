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Самый популярный тиктокер в России подарил машину своей девушке за 4 000 000

Самый популярный тиктокер в России подарил машину своей девушке за 4 000 000

Кирилл Колесников совсем недавно стал самым популярным блогером, набрав в тикток более 23 миллионов подписчиков. Видимо, вместе с популярностью к тиктокеру пришли и большие деньги — сегодня он подарил своей девушке Лизе машину за 4 000 000 рублей.

Популярные блогеры постоянно приобретают дорогие машины, ювелирные украшения и недвижимость. Кирилл Колесников не стал исключением. Сегодня молодой человек подарил автомобиль за 4 000 000 рублей своей девушке — Лизе Исаевой. Которая, кстати, тоже популярная блогерка.


Как оказалось, ребята скрывали свои отношения в течение 4 лет и наконец-то решили их афишировать. По словам самого Кирилла, он понял, что самое главное в жизни — это близкие рядом, а не деньги.

«Я всегда мечтал, что как только заработаю, обязательно куплю себе тачку. И купил… только Лизе. Не хочу быть пафосным, просто скажу, что за время, пока я шёл к своей мечте, я понял, что важны не деньги и тачки, а близкие рядом»

«Спасибо за то, что ты все эти 4 года меня поддерживала, даже когда было очень трудно и плохо. Люблю тебя», — рассказывает Кирилл у себя в Instagram о покупке.

Напомним, что Кирилл известен всему миру как паркурщик: блогер крутит сальто на глазах у прохожих, совмещает пранки с трюками. Каждое видео ТикТокера набирает более миллиона просмотров. И совсем недавно молодой человек обогнал в ТикТоке таких звёзд, как: Даня Милохин, Дина Исаева, Егор Крид. Сейчас в его аккаунте ТикТока более 23 миллионов подписчиков.

Новости на сегодня / Шоу-бизнес

По материалам: popcake.tv
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