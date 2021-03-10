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Саша Черно жалуется на набор веса, психосоматику и жизнь в деревне

Саша Черно жалуется на набор веса, психосоматику и жизнь в деревне

Саша Черно любит удивлять подписчиков жестким контентом, поэтому периодически выкладывает свои фото и видео без прикрас. И тут же жалуется, что не она и ее пищевая зависимость виноваты в наборе веса, а пресловутая психосоматика. Мол, вес она набирает каждый раз, когда у нее происходят проблемы в жизни. Вот сейчас все плохо, и она снова толстеет.

Выпускники телестройки часто жалуются на проблемы со здоровьем и все время находят виноватых. То у них грудное молоко пропадает из-за подписчиков, оставляющих плохие комментарии, которые вообще-то можно не читать, то прыщи обсыпают, то вес набирают. И всегда кто-то виноват. У Саши Черно это психосоматика, пишет newstes.ru.
Чвоим подписчикам Черно показала прыщи на лице и сообщила, что в добавление к ним она еще и вес набирает. И во всем виновата психосоматика, потому что у нее сейчас тяжелый период, и это отражается на ее внешнем виде. Так происходит каждый раз, когда у нее в жизни возникают проблемы, и сейчас как раз очень непростой период.

«Еще одна плохая новость - я опять начинаю набирать вес. У меня постоянно какая-то апатия и упадок сил, проснулась и к обеду уже нет сил. У меня ощущение, что я потеряла смысл жизни», - жалуется Черно.


Экс-участница любит говорить загадками и ничего не объяснять, за что ее периодически ругают фолловеры и угрожают отписаться. По какой причине она потеряла смысл жизни, не понятно, как и то, почему смыслом жизни перестал быть маленький сын. Почему Саша винит во всем деревню, из которой ей нужно «валить», тоже непонятно.

Зато пользователи заметили, что у Черно и Алены Савкиной общие проблемы с кожей, и считают, что виноваты в этом фастфуд, несоблюдение санитарных правил, другие факторы, типа несоблюдения режима дня, но никак не психосоматика. Алена, кстати, тоже считает, что ее аллергия проявляется на нервной почве.
Шоу-бизнес

По материалам: life-dom2.su
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