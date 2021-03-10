Саша Черно злится на крестную Стефана за невнимание к крестнику

Вадим Карасев

Саша Черно так радовалась, что у нее отношения с крестной Стефана складываются лучше, чем у Ольги Рапунцель с крестной ее детей. И вдруг оказалось, что она недовольна, так как, по ее мнению, крестные должны видеться с ребенком не реже раза в месяц, а у Стефана очень занятая крестная, у нее нет времени приехать к ним в гости, хотя она постоянно говорит об этом и обещает приехать позже.

«Ребят, вы оправдываете свою безответственность! Когда вы становитесь крестными родителями, вы автоматически становитесь вторыми родителями ребенка. В случае произошедшего чего-либо с родителями, на вас полная ответственность за ребенка», - считает Саша.

У Саши Черно пользователи интересуются, как часто они общаются с крестной, потому что никаких новостей на эту тему она не выкладывает. Черно объяснила, что они уже давно не виделись, хотя общаются регулярно. И ее очень злит, что крестная не появляется, чтобы увидеть Стефана, так как встречаться с ним, по ее мнению, нужно раз в месяц, пишет newstes.ru.Саша очень недовольна безответственными людьми. К таким она причислила тех, кто посмел намекнуть ей, что у нее завышенные требования, и не все крестные могут видеться со своими крестниками каждый месяц. Но Черно - уверена - согласились стать вторыми родителями ребенку, должны вести себя ответственно.Черно злится, и ее можно понять. Это ей еще не напомнили, как она хвасталась, что долго думала, кого взять в крестные и взяла человека постарше специально, чтобы о ребенке заботились, у них со Светловой одинаковые взгляды, в общем, сплошная идиллия. Хотя уже тогда хейтеры понимали, что выбор крестных у Черно и Рапунцель был обусловлен желанием задержаться на шоу, а не заботой о детях.Ей уже удалось добиться от Татьяны Светловой обещания в будущем посещать ребенка почаще, но когда именно наступит это будущее, неизвестно. У Светловой сейчас активная работа над ББ, и это продолжается не первый день, команда постоянно работает либо чтобы поднять рейтинги, либо чтобы их удержать, и все время на износ.