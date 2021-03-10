"Сделал мне предложение": певица Азиза рассказала о тайном романе с Киркоровым
56-летняя певица Азиза, выступавшая в шоу "Маска" в костюме пингвина, откровенно рассказала о своих отношениях с Филиппом Киркоровым. Как выяснилось, последний в свое время сделал ей предложение руки и сердца, сообщает "Комсомольская правда".
По словам Азизы, она познакомилась с Филиппом Киркоровым еще в 1987 году — тогда она приехала в Москву на отбор песенного конкурса в Юрмале.
В тот раз Азиза на самом деле победила в Юрмале. Как отмечает певица, при этом у нее завязались романтические отношения с Киркоровым.
По словам Азизы, ей было хорошо с Филиппом Киркоровым, который казался ей остроумным и добрым человеком.
"В 90-м году он сделал мне предложение. Моя мама, которой он тоже всегда передавал охапки роз, сказала: "Я вас благословляю!", — рассказала Азиза.
Однако пожениться звездной паре было не суждено, так как певица тогда влюбилась в собственного концертного директора. Роман с Игорем Малаховым стал поворотным для Азизы.
После трагической гибели Игоря Талькова в ходе потасовки с Малаховым Азизу поддержал лишь Киркоров, который заявился с большим пакетом, узнав, что потерявшая голос на нервной почве экс-возлюбленная находится на мели из-за отмены концертов.
Как писал NEWSTES, ранее Киркоров представил песню, с которой поедет покорять "Евровидение-2021".