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"Сделал мне предложение": певица Азиза рассказала о тайном романе с Киркоровым

"Сделал мне предложение": певица Азиза рассказала о тайном романе с Киркоровым

56-летняя певица Азиза, выступавшая в шоу "Маска" в костюме пингвина, откровенно рассказала о своих отношениях с Филиппом Киркоровым. Как выяснилось, последний в свое время сделал ей предложение руки и сердца, сообщает "Комсомольская правда".

По словам Азизы, она познакомилась с Филиппом Киркоровым еще в 1987 году — тогда она приехала в Москву на отбор песенного конкурса в Юрмале.

После выступления я ждала в коридоре решения жюри. Ко мне подошел Филипп: "Кто тебя создал тебя такую, Азизочка?" Я говорю: "Мама, папа, Господь Бог!" Он засмеялся и отвечает: "Я тебе и без жюри скажу: ты поедешь в Юрмалу и победишь!"

В тот раз Азиза на самом деле победила в Юрмале. Как отмечает певица, при этом у нее завязались романтические отношения с Киркоровым.

Филипп начал за мной ухаживать. Все цветы, которые ему дарили, он приносил в мой номер — по десять ведер букетов у меня было каждый день! Он периодически уезжал в Болгарию, откуда привозил мне в подарок кожаные куртки, джинсы, платья. Потом Филипп привел меня к себе домой, познакомил со своей мамой, она пекла очень вкусные пироги. Киркоров меня успокаивал: "Не переживай за фигуру, ты стройненькая, тебе выпечку можно!"

По словам Азизы, ей было хорошо с Филиппом Киркоровым, который казался ей остроумным и добрым человеком.

"В 90-м году он сделал мне предложение. Моя мама, которой он тоже всегда передавал охапки роз, сказала: "Я вас благословляю!", — рассказала Азиза.

Однако пожениться звездной паре было не суждено, так как певица тогда влюбилась в собственного концертного директора. Роман с Игорем Малаховым стал поворотным для Азизы. 

После трагической гибели Игоря Талькова в ходе потасовки с Малаховым Азизу поддержал лишь Киркоров, который заявился с большим пакетом, узнав, что потерявшая голос на нервной почве экс-возлюбленная находится на мели из-за отмены концертов.

Открываю, а там пачки денег. Так он начал помогать мне финансово. Для меня это было так непривычно, я же с 15 лет работала, содержала всю семью. Я ему говорю: "Филипп, я тебе потом верну деньги!" Он обиделся: "Даже не думай. Если бы со мной такое случилось, знаю, ты бы мне тоже помогала!" Он, конечно, тронул мое сердце своей добротой. Я думаю, мы бы поженились, если бы я не влюбилась в Малахова.

Как писал NEWSTES, ранее Киркоров представил песню, с которой поедет покорять "Евровидение-2021".

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По материалам: uposters.ru
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