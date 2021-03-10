Секс на столе, роковая Дарья Мороз и танцовщицы в кожаном белье. Тизер нового сезона «Содержанок»

Лидия Мартынова

Недавно завершились съемки третьего сезона «Содержанок», режиссером которого выступил Юрий Мороз. По словам создателей, новые серии будут более брутальны, чем прежние, и раскроют зрителям все секреты героев. Премьера картины состоится на платформе START уже этим летом.

Вчера платформа START представила первый тизер нового сезона «Содержанок». Ролик начинается пикантным кадром, в котором Дарья Мороз нежится под душем. Далее она предстает в не менее волнующей сцене, целуясь обнаженной с экранным возлюбленным прямо на столе. Впрочем, перчинки стоит ожидать не только от главной героини, но и от других персонажей. Так, например, светская львица Мила Долгачева в исполнении Марины Зудиной вновь блеснет в откровенных нарядах. А Карина Штерн, изображенная Сабиной Ахмедовой, попробует отношения на троих.

«В третьем сезоне мы постарались визуализировать пространство, в котором обитают наши герои, — отметил Юрий Мороз. — Сложился образ герметичного стеклянного куба, в котором они плавают как рыбки. И иногда более крупные рыбы съедают более мелких. Наверное, неправильно сравнивать с первыми сезонами, но мне кажется, третий будет выглядеть более брутальным. Отчасти оттого, что добавились очень любопытные мужские персонажи: Виктор Вержбицкий, Сергей Гилев, Александр Горбатов, Дмитрий Куличков, Александр Молочников. Но и основные персонажи и сюжетные линии, к которым зритель уже привык и которых ждет, сохранены. Так что, я надеюсь, мы не разочаруем большую аудиторию, которая уже есть у проекта».

Напомним, что режиссерами первого и второго сезонов выступили Константин Богомолов и Дарья Жук соответственно. Благодаря им проект достиг успеха и на международном уровне. В конце января START подписал договор с французским дистрибьютором Oble, который покажет «Содержанок» телезрителям во всем мире.

«Я давно знаю Юрия Мороза и обрадовался, узнав, что именно он снимет новый сезон. Он суперпрофессионал. По уровню работы есть ощущение, что мы сняли полный метр, не сериал. Когда сериал делается качественно, на него сложно не обратить внимание. В этом смысле «Содержанки», конечно, стоят особняком», — поделился Константин Лавроненко, играющий одну из ролей в проекте.