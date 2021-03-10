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Селена Гомес призналась, что хочет завершить музыкальную карьеру

Селена Гомес призналась, что хочет завершить музыкальную карьеру
Американская певица и актриса Селена Гомес в большом интервью изданию Vogue призналась, что хочет завершить музыкальную карьеру, и объяснила — почему.

По словам, 28-летней поп-звезды, все три студийных альбома которой достигли вершин хит-парадов в США, она чувствует, что "не получает заслуженного уважения" от аудитории.


"Трудно продолжать заниматься музыкой, когда люди не воспринимают тебя всерьез, — прокомментировала Гомес. — У меня были моменты, когда я думала: "Какой в ​​этом смысл? Почему я продолжаю этим заниматься?"

Певица отметила, что лучшей песней, которую она когда-либо выпускала, считает "Lose you to love me" (2019).

Однако, по ее словам, некоторым слушателям этой работы "было недостаточно", чтобы по достоинству оценить творчество исполнительницы.

"Думаю, есть много людей, которым нравится моя музыка, за что я им очень благодарна и из-за этого все еще продолжаю работать. Но в следующий раз, когда я запишу новый альбом, все будет по-другому. Я хочу сделать еще одну попытку, прежде чем, возможно, оставлю карьеру певицы", — объяснила Селена.

Исполнительница хитов "Good for you", "Same old love" и "Hands to myself" рассказала, что хочет больше времени уделять карьере в кино и на телевидении, тем более, что в этих сферах она добилась успехов.


Например, Селена Гомес была исполнительным продюсером сериалов Netflix "13 причин почему", "Жизнь без документов", а также ромкома "Галерея разбитых сердец". Все проекты получили положительные оценки от критиков и зрителей.

Шоу-бизнес

По материалам: ria.ru
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