Селена Гомес завершает карьеру. Разбираем причины вынужденного решения

Алексей Вольцев

Американские СМИ сообщили в среду утром о том, что американская актриса и певица Селена Гомес решила завершить свою карьеру, причиной такой резкой смены деятельности послужили некоторые события из жизни певицы.

Напомним, что в 2019 году Селена Гомес выпустила песню посвященную расставанию с Джастином Бибером. В жизни Гомес на тот момент произошли многие психологические потрясения, свадьба Бибера с его возлюбленной Хейли Болдуин стала первым сигналом того, что музыкальное будущее певицы под большим вопросом.

Стоит ли говорить, что сама Гомес в последнее время стала закрытым человеком. Её карьера уже начинала идти на спад в связи с тем, что она не уделяла творческой составляющей должного внимания. Если раньше концерты Гомес собирали многотысячную толпу фанатов, то сегодня с ней остались лишь преданные фанаты.

Рехаб Гомес в 2018 году дал новый шанс на продолжение блестящей карьеры, но из-за расставания с Джастином и The Weeknd всё её попытки воссоединиться с музыкальной музой терпели крах, как и рейтинги в музыкальных чартах.