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Швейцарская компания решила купить в Турции медь и получила раскрашенные камни

Швейцарская компания решила купить в Турции медь и получила раскрашенные камниФото: Wilson Ring / AP

Швейцарская компания Mercuria Energy Group решила купить у турецкого поставщика несколько тонн меди, однако в итоге она получила раскрашенные камни. Как сообщает Bloomberg, сделку заключили еще прошлым летом, а товар успели подменить еще до его отправки из расположенного неподалеку от Стамбула порта в Китай.

Нефтяной трейдер Mercuria Energy Group заплатил за металл 36 миллионов долларов и теперь утверждает, что компания стала жертвой мошенничества. В контейнерах лежали куски брусчатки, покрашенные под металл. Теперь фирма намерена добиться возмещения ущерба, она подала иск против турецкого поставщика Bietsan.

По информации Bloomberg, металл грузили несколькими партиями. В первый контейнер действительно положили медь и, чтобы избежать мошенничества, опломбировали. Однако в ту же ночь контейнер был вскрыт, металл заменили камнями, а затем поставили фальшивые пломбы. Такую схему злоумышленники повторили несколько раз.

Подмену обнаружили только когда груз начал прибывать в китайский порт Ляньюньган. Кроме того, Mercuria Energy Group выяснила, что только один из семи контрактов, заключенных турецкой компанией для страхования груза, был настоящим: остальные были подделками.

Экономика

По материалам: lenta.ru
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