Скандал в мире к-поп. Блинки заступаются за Лису из BLACKPINK
В течении месяца поклонники южнокорейской к-поп группы BLACKPINK бушуют! Что же стало причиной недовольства на этот раз?
В канун международного женского праздника в Twitter появилась запись с призывом YG Entertainment лучше заботиться о своих артистах. К движению присоединились тысячи поклонников со всего мира. «YG Stop Sabotaging Lisa» вышли в мировые тренды. Под этим хэштегом блинки вспоминали все случаи, когда компания не поддерживала Лису (Lisa). Например, пользователи сети вспомнили, как последний промо-материал для презентации смартфона Vivo S9 был очень плохого качества. Компания не удосужилась отредактировать снимки Лисы.
Кроме того, поклонники обратили внимание, что дизайнер подбирает образы для Лисы в основном в черно-белых цветах, без изюминки. Если раньше девушка носила яркие вызывающие вещи, то теперь на ней одежда приглушенных оттенков.
Блинки упрекают компанию в том, что они работают безответственно: рекламные объявления для релизов не подготовили вовремя, а также YG Entertainment исключили Лису из групповой рекламы.
К слову, после резкого митинга акции компании резко упали.
Lisa's China fans 57 & 58 will only focus to Lisa for now. Until YG makes rectifications, they will not conduct any purchasing group activities other than Lisa's.— A🌨라리사⁰³²⁷ (@lali_031827) March 7, 2021
After all, you deserve no penny from lisa's fans @ygent_official
YG STOP SABOTAGING LISA pic.twitter.com/8EDhHIX1d9