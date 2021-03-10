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Скандал в мире к-поп. Блинки заступаются за Лису из BLACKPINK

Скандал в мире к-поп. Блинки заступаются за Лису из BLACKPINK

В течении месяца поклонники южнокорейской к-поп группы BLACKPINK бушуют! Что же стало причиной недовольства на этот раз?

В канун международного женского праздника в Twitter появилась запись с призывом YG Entertainment лучше заботиться о своих артистах. К движению присоединились тысячи поклонников со всего мира. «YG Stop Sabotaging Lisa» вышли в мировые тренды. Под этим хэштегом блинки вспоминали все случаи, когда компания не поддерживала Лису (Lisa). Например, пользователи сети вспомнили, как последний промо-материал для презентации смартфона Vivo S9 был очень плохого качества. Компания не удосужилась отредактировать снимки Лисы.


Кроме того, поклонники обратили внимание, что дизайнер подбирает образы для Лисы в основном в черно-белых цветах, без изюминки. Если раньше девушка носила яркие вызывающие вещи, то теперь на ней одежда приглушенных оттенков.

Блинки упрекают компанию в том, что они работают безответственно: рекламные объявления для релизов не подготовили вовремя, а также YG Entertainment исключили Лису из групповой рекламы.

К слову, после резкого митинга акции компании резко упали.

Шоу-бизнес

По материалам: popcake.tv
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