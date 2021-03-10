Скончалась Людмила Лядова

Лидия Мартынова

Артистка РФСР долго болела и находилась под присмотром медиков. Однако побороть коронавирус Лядова не смогла.

Людмила Алексеевна попала в больницу №52 города Москвы в конце февраля. В ее окружении сразу заявили, что состояние Лядовой тяжелое из-за поражения 75% легких. Молитвы знакомых и поклонников не помогли: женщина скончалась от последствий коронавируса. Об этом сообщила ее бывший администратор Галина Горбенко.

В окружении композитора никто не мог понять, как она подхватила COVID-19, ведь она не выходила из дома. «Людмила Алексеевна почувствовала себя плохо несколько дней тому назад, у нее появилась слабость. Она ведь всегда бодрая и веселая, несмотря на то, что перенесла инсульт, а тут начала терять силы», — говорил друг ее семьи Виктор Дворовенко.

Людмила Лядова родилась в 1925 году в Свердловске. Она окончила местную консерваторию и потом выступала на эстраде. С 1946 по 1951 год Лядова пела в дуэте с певицей Ниной Пантелеевой. Позднее написанные Людмилой Алексеевнойц композиуии исполняли Иосиф Кобзон, Эдуард Хиль, Эдита Пьеха, Гелена Великанова, Леонид Утесов и многие другие звезды советской эстрады. Женщина была пять раз замужем, но ни в одном браке у нее не появились дети. Лядова предпочитала посвящать все время работе, а не семье.