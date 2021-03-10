Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Скончалась Людмила Лядова

Скончалась Людмила Лядова

Артистка РФСР долго болела и находилась под присмотром медиков. Однако побороть коронавирус Лядова не смогла.


Людмила Алексеевна попала в больницу №52 города Москвы в конце февраля. В ее окружении сразу заявили, что состояние Лядовой тяжелое из-за поражения 75% легких. Молитвы знакомых и поклонников не помогли: женщина скончалась от последствий коронавируса. Об этом сообщила ее бывший администратор Галина Горбенко.

В окружении композитора никто не мог понять, как она подхватила COVID-19, ведь она не выходила из дома. «Людмила Алексеевна почувствовала себя плохо несколько дней тому назад, у нее появилась слабость. Она ведь всегда бодрая и веселая, несмотря на то, что перенесла инсульт, а тут начала терять силы», — говорил друг ее семьи Виктор Дворовенко.

Людмила Лядова родилась в 1925 году в Свердловске. Она окончила местную консерваторию и потом выступала на эстраде. С 1946 по 1951 год Лядова пела в дуэте с певицей Ниной Пантелеевой. Позднее написанные Людмилой Алексеевнойц композиуии исполняли Иосиф Кобзон, Эдуард Хиль, Эдита Пьеха, Гелена Великанова, Леонид Утесов и многие другие звезды советской эстрады. Женщина была пять раз замужем, но ни в одном браке у нее не появились дети. Лядова предпочитала посвящать все время работе, а не семье.

Шоу-бизнес

По материалам: starhit.ru
Заказать крауд

Последние новости

В России за сутки умерли 466 человек с коронавирусом
В России за сутки умерли 466 человек с коронавирусом
В России зафиксирован минимум по заражениям коронавирусом за сутки в 2021 году
В России зафиксирован минимум по заражениям коронавирусом за сутки в
В Госдуме решили запретить продавать животных на птичьих рынках и в зоомагазинах
В Госдуме решили запретить продавать животных на птичьих рынках и в
Расизм в королевской семье. Елизавета II нашла тайного обидчика Меган Маркл
Расизм в королевской семье. Елизавета II нашла тайного обидчика Меган
Валентина Легкоступова была изнасилована перед смертью?
Валентина Легкоступова была изнасилована перед смертью?
Одеваемся вместе с Blackpink! Лучшие тренды предстоящей весны: «Это грандиозно!»
Одеваемся вместе с Blackpink! Лучшие тренды предстоящей весны: «Это
Пилотная партия Aurus Senat пройдет испытания в НАМИ
Пилотная партия Aurus Senat пройдет испытания в НАМИ
Япония стала лидером по случаям анафилаксии после вакцины Pfizer
Япония стала лидером по случаям анафилаксии после вакцины Pfizer
Роскомнадзор замедлил Twitter
Роскомнадзор замедлил Twitter
"Рассчитано на идиотов": Садальский раскритиковал шоу "Маска", обвинив телевизионщиков во вранье
"Рассчитано на идиотов": Садальский раскритиковал шоу "Маска",
Правительство хочет собирать больше биометрических данных россиян
Правительство хочет собирать больше биометрических данных россиян
Селена Гомес решила завершить карьеру
Селена Гомес решила завершить карьеру

Топ на сегодня

Министр попал в больницу с неизвестной инфекцией после прививки
Министр попал в больницу с неизвестной инфекцией после прививки
Песков назвал единственное ограничение на губернаторских выборах
Песков назвал единственное ограничение на губернаторских выборах
Постпред России при ОЗХО заявил о сокрытии важных данных по Навальному
Постпред России при ОЗХО заявил о сокрытии важных данных по Навальному
Финансовый консультант предложила стратегию "везения" для покупки акций
Финансовый консультант предложила стратегию "везения" для покупки
"Воля хозяев". Экс-депутат Рады об идее разрыва дипотношений с Россией
"Воля хозяев". Экс-депутат Рады об идее разрыва дипотношений с Россией

Еще по теме

Народную артистку РСФСР Лядову госпитализировали с COVID-19
«Прошу молитв»: подробности состояния экстренно госпитализированной Людмилы Лядовой
95-летняя Людмила Лядова госпитализирована с 75% поражением легких
Народную артистку РСФСР госпитализировали с коронавирусом