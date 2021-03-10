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Скорость Twitter замедлили для россиян и пригрозили соцсети блокировкой

Скорость Twitter замедлили для россиян и пригрозили соцсети блокировкойФото: Unsolash

Роскомнадзор с 10 марта замедлил скорость работы соцсети Twitter на территории России. Об этом говорится в заявлении на сайте ведомства.

Отмечается, что социальная сеть будет медленнее работать на всех мобильных устройствах россиян, а также на 50 процентах компьютеров, ноутбуков и других стационарных устройствах. Роскомнадзор также пригрозил Twitter блокировкой при отказе выполнять требования российского законодательства.

В сообщении ведомства уточняется, что решение о замедлении работы принято из-за бездействия интернет-компании в отношении запрещенного на территории России контента. Так, Роскомнадзор констатировал, что Twitter с 2017 года не удаляет контент, склоняющий несовершеннолетних к суициду, а также детскую порнографию и информацию об использовании наркотических средств.

В заявлении указано, что блокировка возможна в случае продолжения игнорирования интернет-сервисом требований законов России об удалении запрещенной информации со страниц соцсети.

Ранее сообщалось, что Роскомнадзор захотел оштрафовать Twitter за административное правонарушение из-за неудаления запрещенной информации. По словам ведомства, протоколы на соцсеть будут переданы в суд для определения штрафов — на сумму от 800 тысяч до 4 миллионов рублей.

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По материалам: lenta.ru
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