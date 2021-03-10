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Скунса из фильма «Космический джем» признали насильником и убрали из фильма

Скунса из фильма «Космический джем» признали насильником и убрали из фильмаСкунс Пепе ле Пью Кадр: фильм «Космический джем»

Мультяшного скунса Пепе ле Пью убрали из готовящегося сиквела фильма «Космический джем». Об этом сообщает Deadline.

Персонажа, который появлялся в первой части картины и в шоу компании Warner Bros. «Луни Тюнз», признали насильником. Обозреватель New York Times Чарльз Блоу заявил, что герой внес свой вклад в культуру изнасилований, так как в предыдущих проектах он слишком настойчиво добивался внимания кошки Пенелопы.

В сиквеле «Космического джема» Пепе ле Пью должен был предстать в образе бармена, который пристает к женщине и пытается поцеловать ее руку. В ответ она выливает на скунса свой напиток и дает ему пощечину. В этой же сцене персонаж признается, что кошка Пенелопа добилась запретительного приказа для него.

Ранее пользователи сети поспорили по поводу груди крольчихи Лолы Банни — еще одного персонажа фильма «Космический джем». Причиной разногласий послужило то, что в сиквеле картины эту героиню решили сделать менее сексуализированной. В продолжении картины героине уменьшили размер груди. Кроме того, ее изобразили в менее обтягивающей одежде.

Шоу-бизнес

По материалам: lenta.ru
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