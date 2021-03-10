СМИ: Сергей Лазарев попарился в бане со своим другом Малиновским, снова уехав с ним на курорт

Вадим Карасев

37-летний Сергей Лазарев в очередной раз отправился на отдых с Алексом Малиновским. Горячие мужчины поехали на горный курорт "Роза Хутор", где попарились в баньке, сообщает "Экспресс газета".

Сергей Лазарев и Алекс Малиновский покатались на сноуборде на горнолыжном склоне, а затем отправились греться в баню.



Трансляцию из бани вел в инстаграме Алекс Малиновский, отметивший аутентичность и красоту места.

При этом поклонники заметили также присутствовавшего во время инструктажа Сергея Лазарева, который попал в кадр. Известного певца можно было увидеть в белом халате.



Стоит отметить, занимающийся блокчейном бизнесмен Алекс Малиновский в свое время успел поучаствовать в первом сезоне шоу "Голос" на Первом канале, дойдя до четвертьфинала под руководством Димы Билана. В шоу-бизнесе ходят легенды о внушительном мужском достоинстве красавца. "Экспресс газета" ранее раскрыла размер гигантского полового органа Малиновского: по слухам, он достигает 27 сантиметров.

Напомним, всего пару месяцев назад Сергей Лазарев и Алекс Малиновский отдыхали вместе на Бали, где друзья встретили Новый год.

Прошлым летом Сергей Лазарев решил не брать с собой на Черное море детей. Им певец предпочел компанию Алекса Малиновского.

Сергея Лазарев публиковал в соцсетях многочисленные видео, в которых можно заметить Алекса Малиновского. В свою очередь, Лазарев появляется у Алекса в Stories.



Артисты арендовали яхту и вдоволь порезвились в воде. Лазарев и Малиновский при этом похвастались перед поклонниками обнаженными торсами.



Как писал NEWSTES, ранее Алекс Малиновский написал для Сергея Лазарева песню о любви.