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СМИ узнали о планах Токио провести Олимпиаду без иностранных зрителей

СМИ узнали о планах Токио провести Олимпиаду без иностранных зрителей

Япония планирует провести Олимпиаду в этом году без зрителей из других стран, сообщает агентство Kyodo со ссылкой на осведомленные источники.

В правительстве страны сочли правильным не приглашать на Игры представителей других государств в условиях пандемии коронавируса и постоянного появления мутировавших штаммов SARS-CoV-2. Решение должно быть утверждено на следующей неделе на совместном заседании кабинета министров Японии, властей Токио, Международного олимпийского комитета (МОК) и Международного паралимпийского комитета.

Собеседники агентства уверены, что вопрос будет окончательно решен до конца марта. В апреле власти должны объявить, какое количество зрителей будут пускать на стадионы. Кроме того, церемония, на которой будет дан старт эстафете олимпийского огня, пройдет 25 марта без зрителей.

Олимпиада в Токио должна была пройти с 24 июля по 9 августа 2020 года, но из-за пандемии ее перенесли на период с 23 июля по 8 августа 2021 года. Согласно опросам, 80% японцев выступают за еще один перенос или отмену спортивного события, при этом президент МОК Томас Бах исключил вероятность нового переноса.

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По материалам: uposters.ru
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