Социальные пенсии в России проиндексируют

Вадим Карасев

Фото: Александр Кряжев / РИА Новости

Социальные пенсии планируется проиндексировать на 3,4 процента с 1 апреля, сообщили в Минтруде. «В результате проведения индексации средний размер социальной пенсии составит с 1 апреля 2021 года 10 183 рублей», — приводит «Интерфакс» выдержку из сообщения пресс-службы ведомства.

В общей сложности индексация коснется 3,9 миллиона россиян: это получатели социальных пенсий и пенсий по государственному пенсионному обеспечению. По информации Минтруда, для индексации из бюджета направят 12,8 миллиарда рублей до конца года.

Ранее в марте министр труда и социальной защиты Антон Котяков заявил о подготовке предложений по индексации пенсий работающим пенсионерам. Пенсии работающим пенсионерам перестали повышать еще в 2016 году. Поводом для этого была названа экономия бюджета Пенсионного фонда. В декабре 2020 года Путин заявил, что для возвращения индексации необходимо найти на это деньги. Глава государства отметил, что власти думают, как решить вопрос.

В феврале стало известно, что Минфин засекретил подготовку законопроекта о новой пенсионной реформе. По всей видимости, речь в ней должна пойти о замене накопительной части пенсий. В Госдуме сообщения о новом повышении пенсионного возраста назвали провокацией и «черным популизмом».