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Софья Эрнст: «Ты просто влюбляешься в человека и думаешь: «Почему он?»

Софья Эрнст: «Ты просто влюбляешься в человека и думаешь: «Почему он?»

На Первом канале продолжается показ многосерийного фильма «Угрюм-река», главные роли в котором исполнили Александр Горбатов, Юлия Пересильд, Александр Балуев и Софья Эрнст. Сериал, снятый по мотивам романа Вячеслава Шишкова, уже называют главным проектом года.


«Была легендарная советская экранизация с замечательными советскими актерами. В своей основе она имела половину романа. А мы экранизировали книгу Шишкова полностью. Книгу, которая современному читателю практически неизвестна. Мы надеемся, что благодаря сериалу и книгу прочитают», — говорил продюсер Константин Эрнст.

Одна из главных ролей, к слову, досталась его жене — Софья сыграла жену Прохора Громова. Нина Куприянова — женщина, которая готова пойти на многое ради своей любви и семьи. «Она — девочка из хорошей семьи, которой родители дали возможность учиться. Нина мыслит передовыми идеями, несмотря на то, что живет далеко от столицы, следует актуальным темам того времени, живет в некоторой степени даже идеями феминизма. Но все это романтичные размышления юной девушки, которая еще не сталкивалась с настоящей жизнью», — так характеризует актриса свою героиню.

По словам Софьи, «как и любая девочка, Нина распланировала все на десятилетия вперед, но в ее жизнь врывается стихия в лице главного героя Прохора Громова. Она влюбляется, теряет голову, хоть и пытается себя обуздать».

Мужчина пробудил в девушке ее темное начало и страстную натуру, однако в процессе семейной жизни она сталкивается с жестокостью и несправедливостью. «За что она любит Громова? Да не за что, ты просто влюбляешься в человека, это происходит с тобой, и ты думаешь: «Почему он?» Но никакого объяснения нет, так случилось», — признается Софья Эрнст.

Для съемок актрисе приходилось завивать волосы чугунными щипцами приблизительно того времени — «марсельскими». «На них потрясающе реагируют волосы, не портятся, как от плойки, и очень хорошо держат форму, — говорит актриса. — Конечно, приятно было видеть себя с такой талией в костюмах того времени — сегодня мы лишены возможности в это «поиграть», а все очень красиво — шнурочки, завязочки и прочее».

Шоу-бизнес

По материалам: starhit.ru
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