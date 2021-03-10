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Солист группы «Доктор Ватсон» Виктор Щедров бросил жену и троих детей ради 26-летней любовницы

Солист группы «Доктор Ватсон» Виктор Щедров бросил жену и троих детей ради 26-летней любовницы

Музыкант закрутил роман с Лилией Коготковой, которая младше его почти на 30 лет. Сейчас влюбленные готовятся стать родителями, однако оформить отношения им мешает весомый аргумент — артист все еще состоит в браке с Елизаветой Борисенок. Причем жена Щедрова наотрез отказалась от развода, ведь у них растут трое детей.


Отец Лилии Коготковой недоволен ситуацией: дочь на шестом месяце беременности, а 55-летний бойфренд до сих пор не сделал ей предложение. Мужчина явился в студию шоу Первого канала «На самом деле», чтобы призвать будущего зятя к ответу. «В конце концов, это мужское дело, он должен поступить как нормальный мужик», — негодовал пенсионер.

Как оказалось, жениться Щедрову не дает его законная супруга Елизавета Борисенок. Женщина не хочет прощать избраннику предательства, ведь тот бросил ее с тремя детьми после долгих лет брака. Кроме того, Елизавету смущает финансовая незащищенность детей и то, что им придется бороться за наследство с будущим ребенком отца.

«Развода я тебе не дам, — обратилась она к Щедрову. — Зачем он тебе? Я тебе год назад сказала: «Оформляй дом на детей». Развод тебе дам только тогда, когда подпишешь документы. Мне нужен дом — я этого не скрываю. Кстати, Виктор неоднократно угрожал, что отсудит детей и лишит меня родительских прав».

А вот 26-летняя Лилия Коготкова готова серьезно биться за сердце музыканта и игнорирует обвинения соперницы. «Отстань от человека, — негодует любовница. — Я молодая и красивая, у меня будет ребенок. Не говорю, что ты не красива, но возраст берет свое. Виктор — джентльмен: он будет уважать жену, но не оставит моих интересов. У нас с ним любовь, а Елизавета на втором плане».

Впрочем, несмотря на трепетные чувства по отношению к Лилии, музыкант все же сомневается, что будущий ребенок от него. Масла в огонь подлил и бывший возлюбленный девушки Илья Груничев. «У нас был половой контакт. Это мой ребенок, буду воспитывать и любить его. Почему расстались? Мы сильно поссорились, дошло даже до драки. Она довела меня», — негодовал Илья.

Разъяснить ситуацию помогла генетическая экспертиза, которая подтвердила опасения артиста. Оказалось, что родство между ним и будущим малышом составляет ноль процентов. «Готов бросить жену и воспитывать чужого ребенка. С Божьей помощью все будет нормально», — не стал отказываться от любимой Виктор.

Шоу-бизнес

По материалам: starhit.ru
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