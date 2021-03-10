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Солист группы «Хлеб» о сексе с беременной женой: «Живот не смущал. Представлял, что он пивной»

Солист группы «Хлеб» о сексе с беременной женой: «Живот не смущал. Представлял, что он пивной»

Почти два года назад у Александра Шулико появился первенец. Артист признался, что для него и возлюбленной рождение ребенка стало не только радостным, но и чрезвычайно волнительным моментом. По словам звезды, у него даже началась отцовская депрессия.


Вышел очередной выпуск шоу Агаты Муцениеце, посвященного молодым мамам. На этот раз ведущая решила послушать и сторону отцов, пригласив 37-летнего солиста группы «Хлеб» Александра Шулико. В частности, Агату и соведущих интересовала интимная сторона отношений в период ожидания ребенка. «Не странно ли заниматься сексом с беременной женщиной?» — спросила звезда.

Музыкант открыто заявил, что не испытывал никакого дискомфорта. «В целом, было все клево. Смущал ли меня живот? Я просто представлял, что он пивной, и все было нормально. Мол, типа пивасика вдарила чуть-чуть, а завтра все пройдет», — смеялся артист.

Акушерка Арина Чак поспешила отметить, что взгляд на этот деликатный вопрос у мужчин и женщин разный: «Саша сейчас сказал очень важную вещь! На самом деле большинство беременных и правда думает: «Я не могу, я не сексуальная, плохо выгляжу и вообще ужасная». Но у большинства мужчин это не вызывает никаких проблем».

А вот появление сына, которого назвали Ильей, уже внесло серьезные коррективы в близость супругов. «Мешало, конечно. Где-то полгода ничего не было. Это для женщины процесс восстановления. В таких случаях ходил в соседнюю комнату. Есть сайты…» — откровенничал Шулико в YouTube-шоу МамBook.

Исполнитель хита «Плачу на техно» добавил, что даже испытывал после рождения ребенка депрессию наравне с супругой Анастасией. «У меня были сложные внутренние переживания. Крутились мысли: мол, нужно больше зарабатывать, строить свое жилье, брать ответственность. А я сижу и TikTok пишу… Понял, что пока нужно отложить собственное время. Надеюсь, что этот период закончится скоро, и будет время на себя», — признавался певец.

Тем не менее, музыкант показал себя ответственным и любящим семьянином. Он помогает избраннице во всех хлопотах, вплоть до мытья полов и смены подгузников. Звезда отмечает, как счастлив быть отцом. «Когда ему исполнился год, мы просто не могли отвести от него глаз, наблюдали и, вцепившись друг в друга, орали от радости», — делился Шулико.

Шоу-бизнес

По материалам: starhit.ru
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