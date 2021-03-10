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Состояние Илона Маска выросло за день на $25 млрд

Состояние Илона Маска выросло за день на $25 млрд

Состояние Илона Маска за сутки выросло на 25 млрд долларов, что является рекордным ростом за один день. Теперь активы предпринимателя оцениваются в 174 млрд долларов, и по размеру богатства он уступает только основателю Amazon Джеффу Безосу (180 млрд долларов), следует из данных Bloomberg Billionaires Index.

Основатель SpaceX рекордно разбогател благодаря уверенному росту акций производителя электромобилей Tesla. По итогам торгов вторника котировки взлетели сразу на 19,64% — до 673,58 доллара за штуку. Ранее столь сильные однодневные скачки акций компании наблюдались в феврале — марте прошлого года.

По информации СМИ, на это в том числе повлиял аналитик New Street Research Пьер Феррагу — он повысил рекомендацию по Tesla до "покупать", а также целевую стоимость акции. 

Ранее NEWSTES писал, что Илон Маск собирается создать в Техасе "Звездную базу".

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По материалам: uposters.ru
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