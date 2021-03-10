Совбез ООН проведет с Украиной заседание по Крыму

Вадим Карасев

Фото: Carlo Allegri / Reuters

Совет безопасности ООН проведет неформальное виртуальное заседание по Крыму с участием Украины. Его название звучит как «Крым: 7 лет нарушений суверенитета и территориальной целостности Украины», передает «Интерфакс-Украина».

По данным украинского МИД, встречу собирают члены Совбеза: Великобритания, Эстония, Ирландия, Норвегия, США и Франция. «С брифингами выступят помощница генсекретаря ООН по правам человека Илзе Брандс Кэрис, президент Potomac Foundation Филипп Карбер, координатор медийной инициативы за права человека Мария Томак», — приводит агентство заявление внешнеполитического ведомства Украины.

Сообщается, что темами заседания станут милитаризация крымского региона, Черного и Азовского морей, экономическая и экологическая ситуация на полуострове, а также предполагаемые нарушения прав человека.

Ранее 10 марта спикер Госсовета Крыма Владимир Константинов заявил, что власти республики собираются судиться с украинским государством из-за продолжающейся водной блокады.

17 февраля постоянный представитель президента Украины в Республике Крым Антон Кориневич говорил, что Киев собирается достроить дамбу на 107-м километре Северо-Крымского канала, чтобы гарантированно отрезать полуостров от воды.

Идущий от Днепра Северо-Крымский канал в прошлом обеспечивал более 80 процентов потребностей Крыма в пресной воде. После присоединения его к России в 2014 году Украина перекрыла канал. Многие водохранилища полуострова обмелели, 2020 год стал одним из самых засушливых за последние 150 лет. Депутат бундестага Германии сравнил происходящее со средневековой блокадой.