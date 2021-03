Создатели "Спутника V" потребовали извинений от европейского регулятора

Вадим Карасев

Создатели российской вакцины "Спутник V" потребовали извинений от председателя Европейского агентства лекарственных средств (EMA), представителя Австрийского агентства по вопросам здоровья Кристы Виртумер-Хохе, которая сравнила возможность экстренного одобрения препарата против коронавируса с "русской рулеткой".

Такое мнение она высказала в эфире австрийского телеканала ORF, рассуждая об экстренном одобрении "Спутника V" в Австрии в контексте аналогичного шага Венгрии. В Twitter-аккаунте российской вакцины указали на некорректность подобных высказываний.

Мы требуем публичных извинений от Кристы Виртумер-Хохе из EMA за ее негативные комментарии о государствах ЕС, непосредственно одобряющих "Спутник V". Ее комментарии вызывают серьезные вопросы о возможном политическом вмешательстве в процесс экспертизы.

Как отмечается, EMA не допускало подобных заявлений о какой-либо другой вакцине. "Такие комментарии неуместны и подрывают доверие к агентству и самому процессу экспертизы", — подчеркнули на странице "Спутника V" и добавили, что европейцы заслуживают беспристрастной экспертизы препарата, а EMA не имеет права подобными заявлениями подрывать доверие к регуляторам тех 46 стран, которые одобрили российскую вакцину.

EMA did not allow such statements about any other vaccine. Such comments are inappropriate and undermine credibility of EMA and its review process. Vaccines and EMA should be above and beyond politics.

👇https://t.co/9jEK54jz83

— Sputnik V (@sputnikvaccine) March 8, 2021

Ряд государств ЕС уже одобрил применение "Спутника V" в индивидуальном порядке, не дожидаясь общеевропейской регистрации вакцины со стороны EMA. В частности, вакцина зарегистрирована в Венгрии и Словакии. Препарат занимает 2-е место среди вакцин по числу одобрений на применение от государственных регуляторов. Эффективность "Спутника V" составляет 91,6%, что подтверждено публикацией данных в Lancet.