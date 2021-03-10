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Срочно! Дине Саевой предстоит тяжелая операция

Срочно! Дине Саевой предстоит тяжелая операция

Полоса неудач продолжает преследовать популярную тиктокершу Дину Саеву. Сначала девушка пропала на 20 дней из Сети из-за проблем со здоровьем, а потом она с трудом справилась с жестким хейтом в свой адрес из-за откровенных фотографий. Сегодня же Дина напугала поклонников еще больше. Девушка заявила, что ей предстоит очень тяжелая операция.


Сегодня Дина Саева появилась у себя в Instagram в довольно болезненном виде. Девушка опубликовала снимок своего опухшего лица, который подписала: «Пора завязывать». В следующих stories тиктокерша рассказала, что практически не спит, чувствует себя слабо и использует свой желудок, как помойку. Саева рассказала, что из-за проблем со здоровьем вынуждена лечь в санаторий, где ей проведут достаточно тяжелую операцию для ее возраста.

«Берегите себя! Это важно!» – обратилась к подписчикам Дина.

Поклонники очень испугались внешнего вида Дины. В комментариях одни начали предполагать, что Саева ложиться в наркологическую клинику, другие же желали девушке скорейшего выздоровления и много сил!

«Ты сильная! Ты справишься. Все будет хорошо«, — поддерживают Дину Саеву ее поклонники.

Новости на сегодня / Шоу-бизнес

По материалам: popcake.tv
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