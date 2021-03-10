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США угрожают Египту санкциями в случае покупки российских Су-35

США угрожают Египту санкциями в случае покупки российских Су-35

Соединенные Штаты угрожают властям Египта санкциями, в случае если официальный Каир решится приобрести у России партию истребителей Су-35. Госсекретарь Энтони Блинкен лично заявил об этом главе египетского МИД Самеху Шухри.

По данным Al Jazeera, Египет намерен диверсифицировать источники и тип своих вооружений, однако, как только в Штатах узнали, что речь идет о закупке российских самолетов, там приложили все усилия для блокировки сделки.

Ключевым способом давления станет военная помощь, которую Вашингтон оказывает этой стране — каждый год египетские военные получают вооружения на сумму $1,3 млрд. Если Су-35 все же будут приобретены, арабская республика незамедлительно лишится этой поддержки.

Как сообщал NEWSTES, ранее США не дали Турции поставить вертолеты в Пакистан из-за покупки российских комплексов С-400. Вероятнее всего, тендер в итоге выиграет Китай.

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По материалам: uposters.ru
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