Стало известно имя любовницы Давы, из-за которой ушла Бузова

Влада Некрасова

Это танцовщица Дарья Палей?

Последние несколько месяцев вся страна следит за отношениями Ольги Бузовой и Давида Манукяна, которые в конце января расстались. Наконец-то стало известно, кто та самая любовница Давида, из-за которой Ольга бросила рэпера.

Неужели ей оказалась та самая партнерша по «Танцам со звездами» Манукяна замужняя Дарья Палей?

По крайней мере, именно так представляет публике ситуацию Ольга Бузова. Несколько дней назад она написала в своем Instagram о том, что Даша заблокировала ее в социальной сети, как и остальные любовницы ее мужчин. Здесь она, видимо, говорила и об Анастасии Костенко – новой супруге Дмитрия Тарасова, к которой футболист ушел.

Сам Давид пока что не комментирует происходящее, а Дарья пытается скрыться от комментариев фанатов Ольги, которая явно настраивает публику против спортсменки.

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Так или иначе, новое расставание Бузовой проходит намного тише, чем предыдущее. Пять лет назад Ольга попадала в скандалы практически каждый день, публиковались ее интимные фото, переписки. Сейчас же в целом все тихо-спокойно, не считая нападок Бузовой на Палей.