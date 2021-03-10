Стало известно, кого сыграет Деревянко в киберпанк-сериале "Даркнет"

Анастасия Иванова

В России идут съемки "Даркнета" — первого отечественного сериала в стиле киберпанк. Этот восьмисерийный проект — антиутопия об обществе будущего, где люди в буквальном смысле живут в двух вселенных: реальной и виртуальной.

Переключаться между мирами практически так же просто, как поменять язык на раскладке ноутбука, пояснили РИА Новости идею сериала в пресс-службе онлайн-кинотеатра IVI.

На днях стало известно, что Павел Деревянко сыграет в этом сериале циничного хозяина борделя Хука, который создал в даркнете царство насилия и разврата и полностью его контролирует. Хук — беспринципный и жестокий. Он любит повеселиться, только развлечения предпочитает запретные и порочные.

"Мой эксцентричный и веселый Хук любит жизнь и яркие краски. Чего стоит один его образ: голубые глаза, золотые волосы, яркая одежда и леденец "Петушок", с которым он никогда не расстается", — рассказал о своей роли в этом сериале Павел Деревянко.

В "Даркнете" также снялись Анатолий Белый, Равшана Куркова и другие известные артисты.

Ожидается, что сериал выйдет в онлайн-кинотеатре IVI в 2021 году.