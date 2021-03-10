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Стало известно о последних днях жизни Людмилы Лядовой

Стало известно о последних днях жизни Людмилы Лядовой

Сегодня ушла из жизни народная артистка РСФСР Людмила Лядова. Ей было 95 лет. Она была известна как автор музыки к более чем 800 песням. Женщина писала песни для Кобзона и других знаменитостей. Всесоюзную славу принесли песни собственного сочинения: «Старый марш», «Чудо-песенка», «Барабан», «Ай-люли».


Известно, что Людмила Лядова заразилась коронавирусной инфекцией в феврале. Тогда ее срочно госпитализировали в клинику. Лечение она проходила в №52 города Москвы. Близкие сразу заявили, что состояние артистки тяжелое — поражено 75% легких. Коллеги и друзья просили молиться за народную актристку. Однако состояние Лядовой становились все уже с каждым днем. Было принято решение перевести ее в реанимацию. Но и интенсивная терапия не помогла Людмиле.

«Людмила Алексеевна почувствовала себя плохо несколько дней тому назад, у нее появилась слабость. Она ведь всегда бодрая и веселая, несмотря на то, что перенесла инсульт, а тут начала терять силы», — говорил ее друг Виктор Дворовенко.

Сегодня Лядова скончалась от последствий COVID-19. Об этом заявила бывший администратор актрисы Галина Горбенко. Прощание и похороны, по предварительной информации, состоятся 13 марта в Москве.

Новости на сегодня / Шоу-бизнес

По материалам: popcake.tv
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