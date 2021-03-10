Стало известно об ударе турецкой артиллерии по российской базе в Сирии

Вадим Карасев

Кадр: Hewar news / YouTube

Артиллерия турецкой армии и ее союзников-боевиков нанесла ракетный и артиллерийский удар по базе российских войск в Сирии. Об инциденте 5 марта сообщило новостное агентство AHNA, однако русскоязычные СМИ обратили на это внимание несколькими днями позже.

По данным журналистов, после обстрела нескольких деревень в кантоне Аль-Шахба турецкие войска и их союзники ударили ракетами и артиллерией по расположению Вооруженных сил РФ в районе Аль-Шахба. Неизвестно о каком-либо ущербе или потерях в результате этого удара, а также о любых других подробностях произошедшего.

Как сообщил портал Avia.pro, удар был нанесен по ошибке — первоначальной целью были курдские вооруженные формирования, а по позициям российских войск попали случайно.

Ранее 10 марта стало известно еще об одном официально не подтвержденном событии на фронтах сирийского конфликта: российские силы якобы ударили по поддерживаемым Турцией террористам крылатой ракетой комплекса «Искандер» с территории авиабазы Хмеймим — с расстояния в более чем 250 километров.