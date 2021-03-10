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«Так делают женщины с низкой социальной ответственностью»: продюсер Муцениеце опровергла ее роман с Шипенко

«Так делают женщины с низкой социальной ответственностью»: продюсер Муцениеце опровергла ее роман с Шипенко

В Сети появились кадры, на которых запечатлена обнимающаяся пара. На фото якобы Агата Муцениеце с новым избранником. И все бы ничего, если бы не факт, что спутник артистки — режиссер Клим Шипенко, который много лет счастлив в браке с Соней Карпуниной. Пользователи негодуют: неужели Агата пошла по стопам Мирославы Карпович?


«NewsTes.ru» связался с продюсером актрисы Мариам Андреевской, чтобы разъяснить ситуацию. Представительница Муцениеце была крайне удивлена и заявила, что звезда не способна на подобную подлость.

«О своей личной жизни Агата не распространяется, держит ее под секретом. С  женатым мужчиной она никогда не позволит себе отношений, как это делают женщины с низкой социальной ответственностью. Так что романа нет», — сообщила Мариам.

Напомним, что Клим Шипенко счастлив в браке со сценаристом Соней Карпуниной. Вместе они растят дочь Клементину и маленького сына. У режиссера также есть наследник Дилан от предыдущего союза с актрисой Ксенией Буравской. Недавно супруги отметили десять лет отношений, в очередной раз, признавшись друг другу в нежных чувствах. «Человек, который стал моим миром, точнее, его основой. А наш мир мы строим вместе. И в каждой части — отражение целого. Как здорово, что ты такой, какой есть», — писала Соня. 

К слову, в этом году могло исполниться девять лет браку Агаты и Павла Прилучного. Однако летом 2020-го супруги официально расторгли когда-то крепкий союз. Вскоре после расставания Прилучный отправился в отпуск со звездой «Папиных дочек» Мирославой Карпович. Парочка до сих пор скрывает свои отношения от публики, хотя и намекает, что между ними действительно есть любовная связь.

Так, например, на свой день рождения, который состоялся 1 марта, Мирослава поделилась кадрами сюрприза от возлюбленного: романтический ужин, полет на вертолете… «Прилучший волшебник», — подписала она пост, сделав намеренную ошибку в слове, чтобы оно стало созвучно с фамилией Павла. 

По слухам, именно Карпович стала причиной краха звездного союза Муцениеце-Прилучный. Причем артистку не смутило, что супруги воспитывают двоих детей: сына Тимофея и дочь Мию. Говорят, звезда сериалов даже успела подружиться с наследниками бойфренда, за что, правда, получила волну хейта от поклонников Агаты. Многие обвинили Мирославу в попытке заменить детям родную мать.

Шоу-бизнес

По материалам: starhit.ru
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