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Такие размеры… Что так сильно выпирает из штанов Чонгука?!

Такие размеры… Что так сильно выпирает из штанов Чонгука?!

Страстный обольститель женских сердец Чонгук (Jungkook) — это тот самый человек, который умеет привлечь внимание девушек даже самыми старыми, забытыми и, казалось бы, никому не нужными фотографиями. К слову, стоит признать, что снимки, о которых пойдет речь, были признаны провокационными и горячими только спустя несколько лет. Так сказать, слава к данным публикациям пришла не сразу, однако, теперь она не угасает!


Обратив внимание на снимки ниже, вы, возможно, подумаете о том, насколько стильная у Макнэ прическа, какие интересные воланы на его кристально белой рубашке или же как забавно он сочетает классический костюм со спортивной обувью… НО! Давайте не будем друг друга обманывать! Все АРМИ, которые периодически присылают нам эти фото ГК, обращаются лишь с одной просьбой: «Опубликуйте пожалуйста, мне интересно, я одна смотрю только на его хмм выпирающие штаны на ширинке??»

Спешим убедить вас в том, что, Кук сам виноват! Он провоцирует фанов на пошлые фантазии своими узкими брюками, а затем удивляется, почему о нем пишут так много любовных фанфиков. «Надо запретить своей девушке слушать бтс», «А Чонгук действительно вырос в последние годы… ну в смысле в творческом плане. ОЧЕНЬ сильно», «Сразу видно ПО ГЛАЗАМ, хороший парень», — отшучивались АРМИ в Twitter под публикациями.

Шоу-бизнес

По материалам: popcake.tv
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