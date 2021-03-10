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Тамара Москвина: «Загитова и Медведева должны отказаться от шоу»

Тамара Москвина: «Загитова и Медведева должны отказаться от шоу»

Воспитанницы Этери Тутберидзе после громких побед заявили о паузе в карьере. Однако поклонники опасаются, что девушки больше не вернутся в большой спорт и останутся в шоу-бизнесе. Подобного развития сценария ожидает и легендарный тренер по фигурному катанию Тамара Москвина.


Новым гостем YouTube-шоу Василия Конова стала легенда фигурного катания — Тамара Москвина. Журналист решил поинтересоваться ее мнением относительно профессиональной судьбы двух чемпионок, которые в последнее время чаще появляются в эфире телешоу, чем на соревнованиях. «Что должны сделать Загитова и Медведева для того, чтобы состоялось их возвращение на конкурентоспособный уровень?» — спросил ведущий.

Прогноз тренера оказался неутешительным: «Они должны отказаться от любой деятельности, связанной с выступлением в шоу, но они этого уже не сделают. Не могу сказать на сто процентов, но предполагаю, что они в спорт высоких достижений не вернутся».

Тамара Николаевна добавила, что сейчас большего внимания заслуживают доугие фигуристки: Камила Валиева, Анна Щербакова, Александра Трусова, Алена Косторная и Елизавета Туктамышева. К слову, последней удалось с успехом вернуться на лед после долгого перерыва. «У всех есть шансы… У меня был ученик, он поменял 13 партнерш и стал чемпионом мира, Европы и Советского Союза. Я знаю, что и Алена Савченко меняла. Поэтому надейся — все впереди! Борись и жди своего шанса. Это Лиза и делает», — отметила она стремление Туктамышевой.

К слову, Москвина, в отличие от остальных тренеров, не считает, что нужно быть тираном на льду. «Я самый хиловатый либерал. Жду, когда ребята мои замечания воспримут и будут делать самостоятельно, почувствуют, что это надо им. Если их один раз заставил, второй, то в третий — не получится. Хочу, чтобы мы делали общее дело как коллеги, а не так: я начальник — ты дурак. Даже если ребята еще молодые, душевно стараюсь их прочувствовать, представить, что я с ними одного возраста, чтобы быть на одной волне», — делилась секретом мастерства звезда спорта.

А вот к ожесточенной конкуренции в мире фигурного катания мэтр относится с пониманием: «Это совершенно нормально, как в любой профессии. Если, например, условно в одной телекомпании собрались хорошо работающие режиссеры. Сначала они вместе что-то изобретают, потом начинают думать: «Мне бы свободу. Я лучше», — и находят себе другое место. Привлекают других специалистов, организуется два центра и так далее».

Шоу-бизнес

По материалам: starhit.ru
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