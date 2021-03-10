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Танцора Большого театра обокрали на полмиллиона рублей

Танцора Большого театра обокрали на полмиллиона рублейФото: Unsplash

Телефонные мошенники обокрали танцора Большого театра Виталия Гетманова почти на полмиллиона рублей. Об этом сообщает «Московский комсомолец».

Аферисты позвонили 22-летнему артисту балета, представившись сотрудниками банка. Они сказали, что данные его банковской карты скомпрометированы, и посоветовали направить средства в страховую ячейку. Гетманов перевел злоумышленникам 480 тысяч рублей через банкомат.

Правоохранительные органы начали проверку по факту произошедшего.

4 февраля сообщалось, что неизвестные списали 50 тысяч рублей с банковского счета звезды сериала «Сваты», актрисы Олеси Железняк. Отмечается, что данные своих карт артистка никому не передавала.

Шоу-бизнес

По материалам: lenta.ru
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