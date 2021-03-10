Теперь в армию? Славу Марлоу отчислили из института

Алексей Вольцев

Пока на личном фронте и в материальном плане у Славы Марлоу все идеально, с учебой у музыканта не ладиться. Парень заявил печальную новость у себя в Instagram.

Сегодня известный продюсер Слава Марлоу опубликовал новость, которая удивила много поклонников. Парень заявил, что его отчислили из института. «Меня отчислили», — написал Слава в Instagram. Публикацию он сопроводил грустным смайлом. Больше никаких объяснений не последовали. Напомним, что Марлоу учился в Санкт-Петербурге на факультете экранных искусств по специальности «продюсер кино и телевидения». Около года назад музыкант взял академический отпуск. Поклонники начали переживать за Славу, ведь совсем скоро весенний призыв. Пользователи сети волнуются, сможет ли музыкант восстановиться, чтобы не уйти в армию.

«Славик, поднимай все связи и восстанавливался! Мы хотим новых треков, а не ждать тебя их армии», «Конечно нет проблем, когда есть бабки на военник»,— пишут поклонники под его записью.

Похоже, сам же музыкант особо не волнуется по этому поводу. Ведь в свои годы он зарабатывает крупную сумму денег.