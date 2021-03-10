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Третий день Масленицы 10 марта 2021 года: Лакомка

Третий день Масленицы 10 марта 2021 года: Лакомка

Третий день масленичной недели назван Лакомкой не случайно. Именно в это время лакомятся блинами со всевозможными начинками, развлекаются и веселятся, не забывая соблюдать традиции праздничного дня.


Веселый народный праздник длится целых семь дней, и 10 марта отмечают наступление третьего дня масленичной недели — Лакомки. Эксперты сайта dailyhoro.ru предлагают еще раз вспомнить основные традиции праздника, чтобы провести очередной день с удовольствием и обязательно привлечь в жизнь благополучие.

Традиции празднования Лакомки

Третий день масленичной недели прозван Лакомкой, и в это время привечают гостей, стараясь угостить их самыми вкусными угощениями. По поверьям, тем, от кого гости уходят сытыми и довольными, не знать бед и печалей. Традиционно на Лакомку делали и добрые дела, бескорыстно помогая всем, кто нуждается в поддержке.

В день праздника обязательно посещают близких родственников и друзей. Этот день считается лучшим для знакомства с будущими родственниками, поэтому кавалеры в прежние времена не упускали возможности зайти в гости к родителям невест. Также в гости к родителям жен ходят зятья, чтобы угоститься тещиными блинами.

Угощения на третий день масленичной недели не ограничиваются классическими блинами. В этот день принято готовить и пироги, и разные оригинальные блюда, чтобы удивить гостей и домочадцев.


Доброй традицией третьего дня Масленицы остается покупка новой одежды. Считается, что благодаря обновкам получится обновить энергетику и попрощаться со всеми бедами. «Выгуливали» обновки традиционно на Широкий четверг — время массовых гуляний.

Лакомка — это не только время угощений и походов по гостям. В этот день важно избавиться от всего дурного, попросить прошения за свои поступки и простить тех, кто искренне раскаивается в своем неблаговидном поведении.

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По материалам: dailyhoro.ru
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