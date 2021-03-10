Twitter сделал заявление после замедления в России

Вадим Карасев

Фото: Dado Ruvic / Reuters

Twitter сделал заявление после замедления в России. Так сервис отреагировал на решение Роскомнадзора замедлить его работу, сообщает Reuters со ссылкой на заявление компании.

«Мы знаем о том, что работа Twitter намеренно замедляется в России из-за опасений по поводу удаления контента», — говорится в заявлении.

В компании отметили, что выступают в защиту «открытого интернета по всему миру» и глубоко обеспокоены «участившимися попытками заблокировать и ограничить общественный диалог онлайн». Также в заявлении говорится, что Twitter придерживается принципа «абсолютной нетерпимости к сексуальной эксплуатации детей», а правила сервиса запрещают публикацию призывов к самоубийству.

Ранее сообщалось о сбоях в работе сайтов российских госорганов, зафиксированных около полудня 10 марта. Оказались недоступны в том числе ресурсы президента России, правительства страны, Государственной Думы, Совета Федерации, Роскомнадзора, Минэкономразвития и других ведомств. Помимо этого, жители Москвы, Санкт-Петербурга, Вологды, Ростова-на-Дону и других городов России жалуются на неполадки в работе сервисов «Ростелекома».

Утром 10 марта Роскомнадзор объявил, что будет проводить замедление работы социальной сети Twitter. В ведомстве намерены уменьшить скорость ресурса на всех мобильных устройствах россиян и на половине стационарных (персональных компьютерах и других). Решение объяснили отказом компании удалять со своих страниц запрещенную в России информацию.