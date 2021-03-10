У Александра Маршала обнаружили нарушение функций мозга

Вадим Карасев

Александр МаршалФото: Александр Миридонов / «Коммерсантъ»

У российского певица Александра Маршала обнаружили вертебро-базилярную недостаточность. Об этом сообщает «Комсомольская правда».

Уточняется, что из-за ухудшения кровоснабжения позвоночных и основной артерий такое состояние привело к нарушению функций мозга. Врачи отмечают, что этот недуг поддается лечению, но представляет опасность для пациента.

4 марта сообщалось о госпитализации исполнителя в одну из больниц Подмосковья. Артист попал туда в предынсультном состоянии. Маршалу стало плохо вечером 3 марта, поэтому он сам решил обратиться за медицинской помощью.

Позднее жена музыканта опровергла информацию о его госпитализации. «С Александром все в порядке, у него просто скакнуло давление», — сказала супруга и директор 63-летнего певца Наталья Минькова.

Александр Маршал — бывший участник групп «Аракс», «Пилигримы», «Цветы» и «Парк Горького». Он является лауреатом премий «Шансон года», «Золотой граммофон» и фестиваля «Песня года».