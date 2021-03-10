"У нас все открывается. Все работает": в Кремле не заметили сбоя в работе правительственных сайтов

Вадим Карасев

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что у него открывается сайт Кремля. У других пользователей этот ресурс некоторое время был недоступен, как и сайты правительства, Госдумы и некоторых других государственных органов.

Журналисты "Коммерсант FM" позвонили в пресс-службу и поинтересовались, не связано ли это с обещанными американцами кибератаками или попытками Роскомнадзора замедлить работу Twitter.

"Нет, у нас все открывается. И правительство сейчас проверю, я у компьютера просто сижу. Нет, все работает, — ответил Песков. — У меня открывается, я сейчас проверил".

Корреспондент уточнил, что, по данным независимых сервисов, таких как Downdetector, сайт Кремля в тот момент не работал, однако его собеседник не подтвердил эту информацию.

Возможно, какие-то сбои. Наверное, Минсвязи даст какие-то пояснения. Пока просто не имеем информации на этот счет.

Песков добавил, что Роскомнадзор "получил необходимый опыт", пытаясь заблокировать Telegram, и теперь будет предпринимать более эффективные меры, чтобы вынудить западные компании выполнять законные требования российских ведомств.

10 марта РКН объявил о начале замедления работы Twitter с половины компьютеров в России и со всех мобильных устройств. Это первое применение такой меры в стране. Причиной стал отказ соцсети "защищать россиян от влияния противоправного контента".

Как сообщал NEWSTES, по данным американских СМИ, официальный Вашингтон планирует провести серию кибератак в отношении России.