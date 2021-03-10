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У звезды «ДОМа-2» Анастасии Балинской провалился и гниет нос

У звезды «ДОМа-2» Анастасии Балинской провалился и гниет нос

У экс-участницы «ДОМа-2» возникли проблемы после перенесенной ринопластики. По словам Анастасии, пластинка, которую ранее врачи вживили в кончик носа, сместилась. Теперь Балинской придется вновь обращаться к хирургу.


Экс-участница «ДОМа-2» ранее уже жаловалась на проблемы из-за вставленного в нос инородного предмета, однако тогда ситуация не была столь серьезна.

Теперь же у Балинской существенно искривлен нос, это можно увидеть на фотографии, которой поделилась девушка в Instagram. «У меня съехала пластина в бок, которую вставляли в кончик носа. Плюс ко всему она с запахом, гниет. Руки надо оторвать такому хирургу. Организм выталкивает имплант через одну ноздрю, идет воспаление», — рассказала Анастасия. 

Как говорит телезвезда, ей требуется срочное хирургическое вмешательство, так как надо остановить процесс воспаления. Пока девушка пьет антибиотики, использует капли, но в скором времени собирается на повторный визит к хирургу. 

«Достать пластинку — это операция, потом ходить какое-то количество времени вовсе без кончика носа. Мне страшно», — поделилась модель. 


У Балинской сейчас нет необходимой суммы, поэтому она решила устроить сбор средств среди своих поклонников и подписчиков. Она пообещала отчитаться перед ними о своих тратах.

К слову, нос давно не дает красавице жить спокойно. Идея переделать его появилась у Анастасии после того, как парень ей сказал про горбинку. 

«Придется полюбить себя такой, какая ты есть с этим носом. Даже если тебе не нравится, даже если нос провалился, даже если тебя будут называть мужиком, Майклом Джексоном и дурой, которая сама виновата в том, что пошла на ринопластику», — обращалась к себе телезвезда этой зимой.

Шоу-бизнес

По материалам: starhit.ru
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