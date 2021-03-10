Участницу «ДОМа-2» подозревают в причастности к гибели бодибилдера Ярослава Лившина

Лидия Мартынова

Ярослав Лившин пропал 12 февраля. Родители спортсмена до последнего верили, что его удастся найти живым, но в итоге полицейские обнаружили тело молодого человека.

Исчезновение 28-летнего Ярослава Лившина с самого начала вызывало очень много вопросов. Дело в том, что в последний раз молодого человека видели в Балашихе посреди ночи. С какой целью он поехал туда в поздний час, неизвестно до сих пор. Однако журналистам удалось выяснить, что у молодого человека имелись долги. По предположению некоторых знакомых, Ярослав мог скрываться именно из-за проблем с финансами.

Эту версию мама Лившина отвергла сразу. Также она отказалась верить и в то, что у сына имелись проблемы с наркотиками. «Он принимал наркотики, когда встречался со своей бывшей девушкой. Она негативно на него влияла, а Ярослав был так влюблен, что шел на все ради нее. В последние месяцы он много занимался спортом, не пил и ничего не принимал. Я это знаю на сто процентов», — подчеркнула Алена, родительница Ярослава.

По мнению женщины, сын мог пропасть по вине той самой бывшей девушки, которая не давала ему покоя. Сама же экс-возлюбленная Ярослава Алена Лысенко придерживается иной точки зрения. «Он от матери сбежал. Она его вечно контролировала, сводила этим с ума. Шагу не давала ступить. А еще она люто ненавидела меня! Несколько раз даже порчу на меня наводила. Ярослав сделал мне предложение, но из-за его мамочки свадьба так и не состоялась», — уверена Алена.

Кстати, репутация самой девушки оставляет желать лучшего. Алену много раз обвиняли в эксцентричном поведении и занятии эскортом. В свое время экс-возлюбленная Ярослава даже успела засветиться на «ДОМе-2» под псевдонимом Элен Каминская. Правда, на шоу она пробыла всего пару месяцев.

Друзья Лившина подтвердили, что Алена постоянно надоедала ему звонками и пыталась добиться встречи. Однако выяснить, что заставило молодого человека в жуткий снегопад отправиться в Балашиху так и не удалось. В финале программы «Андрей Малахов. Прямой эфир» на телеканале «Россия 1» ведущий сообщил, что было найдено тело Ярослава. Спортсмен зачем-то забрел далеко в лес, где и скончался. Причину произошедшего следователям еще предстоит выяснить.