Украинцев возмутили слова посла Израиля о стадионе имени Шухевича
Сегодня, 05:35 Анастасия Иванова
Украинских пользователей Сети возмутил комментарий посла Израиля в Киеве Джоэля Лиона, в котором тот раскритиковал решение присвоить стадиону в Тернополе имя украинского националиста Романа Шухевича.
Данное решение городской совет Тернополя принял 5 марта. Лион осудил подобный шаг и потребовал немедленно его отменить, соответствующий пост опубликовало посольство Израиля на Украине.
По материалам: ria.ru