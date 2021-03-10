Украинцев возмутили слова посла Израиля о стадионе имени Шухевича

Анастасия Иванова

Украинских пользователей Сети возмутил комментарий посла Израиля в Киеве Джоэля Лиона, в котором тот раскритиковал решение присвоить стадиону в Тернополе имя украинского националиста Романа Шухевича.

Данное решение городской совет Тернополя принял 5 марта. Лион осудил подобный шаг и потребовал немедленно его отменить, соответствующий пост опубликовало посольство Израиля на Украине.