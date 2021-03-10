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Украине предрекли деградацию главного национального достояния

Украине предрекли деградацию главного национального достояния
Украинским почвам, которые считаются главным национальным достоянием страны, угрожает деградация из-за их длительной безответственной эксплуатации сельхозпроизводителями. Об этом пишет правительственное издание "Урядовый курьер" со ссылкой на специалистов Института географии НАН Украины.

Сельхозпроизводители, отмечают эксперты, отдают предпочтение культурам, которые выгодны, но истощают почвы: кукуруза, рапс, соя. Доля таких культур на Украине за 2017-2020 годы выросла почти на три процента и сейчас превышает пятьдесят процентов.

Чрезмерно активная эксплуатация почв вызывает не только их деградацию, подчеркивают эксперты. Ухудшается качество грунтовых и поверхностных вод, что, в свою очередь, вызывает заиливание водоемов и уничтожение водной флоры и фауны.


Аналитики также отмечают, что почти треть всех сельскохозяйственных земель Украины сосредоточена в руках крупных агрохолдингов. Такая ситуация, констатируют специалисты, характерна для стран, где имеются негативные факторы: слабость и несовершенство законодательства, недостаточный контроль за его соблюдением, низкий уровень развития гражданского общества, коррумпированность власти.

В мире

По материалам: ria.ru
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