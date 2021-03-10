Украинский политолог признал неизбежность потери Крыма

Лидия Мартынова

Украинский политолог Алексей Голобуцкий заявил в эфире канала UkrLife, что потеря Крыма была неизбежна. "За все 25 лет мы ничего не сделали для того, чтобы появилась цель существования Украины", — заявил эксперт.

Он пояснил, что разные группы населения по-разному видят будущее страны, из-за чего она не может существовать как единое государство.

Украины. — Прим. ред.) были бы частью России", — признал Голобуцкий.