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Украинский политолог признал неизбежность потери Крыма

Украинский политолог признал неизбежность потери Крыма
Украинский политолог Алексей Голобуцкий заявил в эфире канала UkrLife, что потеря Крыма была неизбежна. "За все 25 лет мы ничего не сделали для того, чтобы появилась цель существования Украины", — заявил эксперт.

Он пояснил, что разные группы населения по-разному видят будущее страны, из-за чего она не может существовать как единое государство.

Украины. — Прим. ред.) были бы частью России", — признал Голобуцкий.
В мире

По материалам: ria.ru
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