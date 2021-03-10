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Умер Николай Сморчков

Умер Николай Сморчков

Актер фильма «Летят журавли» скончался на 91-м году жизни. Николай Сморчков долго болел, у него был коронавирус, который опасен для всех пожилых людей.

Новость о смерти Николая Гавриловича появилась на сайте Союза кинематографистов России. «6 марта на 91 году после тяжелого заболевания (коронавирус) ушел из жизни замечательный актер театра и кино Сморчков Николай Гаврилович. Он был талантливым артистом, очень скромным, порядочным человеком, любим друзьями и коллегами. Светлая память», — говорится в сообщении. 

Шоу-бизнес

По материалам: starhit.ru
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