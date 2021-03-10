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В Челябинской области определили лучшие разработки туристско-краеведческой направленности

В Челябинской области определили лучшие разработки туристско-краеведческой направленности

Стали известны итоги регионального этапа XVIII всероссийского конкурса методических материалов туристско-краеведческой направленности. В нем приняли участие более 140 педагогических работников, специалистов образовательных организаций, сотрудников научных организаций и членов общественных организаций, сообщает пресс-служба Министерства образования и науки Челябинской области.

Цель конкурса – совершенствование научно-методической, педагогической деятельности, направленной на обеспечение высокого качества образовательного процесса.

Конкурсанты представляли работы в номинациях «Учебное пособие», «Методическое пособие», «Информационно-методические материалы», Дополнительные общеобразовательные (общеразвивающие и предпрофессиональные) программы», «Методические рекомендации по организации учебного процесса», «Методические рекомендации по организации воспитательного процесса», «Дидактические материалы (видеофильмы, путеводители, словари, описания маршрутов и другое)», «Материалы цифрового образовательного контента (электронные образовательные и информационные ресурсы) учебно-воспитательного процесса (видеоуроки, учебные пособия, презентации, интерактивные задания, проверочные работы и т. д.)». 

Лучшие работы рекомендованы для участия в XVIII Всероссийском конкурсе учебных и методических материалов в помощь педагогам, организаторам туристско-краеведческой и экскурсионной работы с обучающимися, воспитанниками. 

Организаторы конкурса – Министерство образования и науки Челябинской области и Областной Центр дополнительного образования детей. 

Общество

По материалам: edu.ru
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