В глазах боль и слезы: поздравление женщин с 8 марта от Сумишевского появилось в сети

Влада Некрасова

Ярослав Сумишевский, как и многие артисты, поздравил женщин с 8 марта, опубликовав видеообращение, адресованное его подписчицам.

«Милые, добрые, нежные женщины, мамы, бабушки, жены… Поздравляю вас с праздником, с международным женским днем, с праздником весны, женственности и очарования. Пусть каждый день в году ваш дом наполняет любовь, здоровье и забота. Будьте счастливы, ощущая себя принцессами и королевами. Все цветы мира сегодня только для вас», — с улыбкой высказался певец.

Несмотря на то, что мужчина постарался сделать поздравление максимально позитивным, его верные фанаты, знающие о недавней трагедии, в которой погибла супруга Ярослава, были опечалены из-за трогательных слов артиста.

«Вы крепкий и мужественный человек!!!В глазах боль и слезы…..», «Спасибо, но наверное очень нелегко было нас поздравлять», — обратились к кумиру фолловеры.

«Что бы мы без вас делали?» — закончил довольно-таки грустной фразой свой ролик Сумишевский, задав риторический вопрос. К счастью, нетизены продолжают поддерживать знаменитого певца и его сына, ежедневно одаривая теплыми словами. Однако, некоторые в комментариях все же просят не писать о ДТП вовсе, не напоминать Ярославу о потере жены, ведь, несмотря на то, что у людей могут быть добрые помыслы, они невольно заставляют артиста переживать ужас вновь и вновь.

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