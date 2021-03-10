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В Госдуме назвали «дном» действия консула Польши в Белоруссии

В Госдуме назвали «дном» действия консула Польши в БелоруссииЕлена ПанинаФото: Нина Зотина / РИА Новости

Депутат Елена Панина назвала «дном» действия генерального консула Польши в Бресте Ежи Тимофеюка, который 28 февраля принял участие в неофициальном мероприятии, посвященном Дню проклятых солдат. Об этом член комитета Госдумы по международным делам заявила РИА Новости.

Панина отметила, что польские чиновники, посещая акции, прославляющие «геноцид белорусов по этническому признаку», догнали и перегнали своих украинских коллег, героизирующих карателей из Украинской повстанческой армии (УПА, запрещена в России). Она подчеркнула, что очень трудно представить себе подобное в дипломатической практике любой другой страны.

Парламентарий также рассказала, что за риторикой Варшавы о необходимости защищать суверенитет Минска от мифического «поглощения» Россией и прочими патетическими высказываниями стоит «глубочайшее презрение» польских правящих кругов к белорусам. Панина добавила, что в Польше их воспринимают как «людей третьего сорта».

Ранее Министерство иностранных дел (МИД) Белоруссии призвало генерального консула в Бресте Ежи Тимофеюка покинуть страну в связи с грубым нарушением Венской конвенции. Тимофеюк, по информации МИД Белоруссии, принял участие в мероприятии, посвященном Дню проклятых солдат, прошедшем с участием представителей связанных с Варшавой неправительственных и молодежных организаций.

1 марта в Польше отмечается национальный день памяти «отверженных солдат» (другой вариант — Национальный день памяти проклятых солдат), который посвящен участникам антисоветского и антикоммунистического вооруженного подполья, действовавшего в Польше в конце 1940-х и 1950-е годы.

Россия

По материалам: lenta.ru
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