В Госдуме отреагировали на опасения США из-за России в космосе

Вадим Карасев

Фото: Владимир Федоренко / РИА Новости

США надумали расширить горизонты «российской угрозы» до космического пространства, заявил Депутат Госдумы Руслан Бальбек. Таким образом он отреагировал на слова американского генерала Джона Реймонда, выразившего опасения из-за возможностей России в космосе. Об этом сообщает RT во вторник, 9 марта.

«Мы действительно развитая технологичная космическая держава с высоким оборонным потенциалом, но, в отличие от альянса, мы не агрессивны», — сказал депутат.

По его мнению, подобные заявления американской стороны связаны с увеличением военного бюджета.

Ранее во вторник командующий Космическими силами США генерал Джон Реймонд заявил, что возможности, которыми располагают в космическом пространстве Россия и Китай, вызывают опасения у Вашингтона. По его словам, один из российских спутников способен уничтожать спутники США на околоземной орбите.

В декабре прошлого года в Пентагоне сообщили, что Россия испытала противоспутниковую ракету прямого перехвата (системы DA-ASAT).