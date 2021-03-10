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В Госдуме отреагировали на опасения США из-за России в космосе

В Госдуме отреагировали на опасения США из-за России в космосеФото: Владимир Федоренко / РИА Новости

США надумали расширить горизонты «российской угрозы» до космического пространства, заявил Депутат Госдумы Руслан Бальбек. Таким образом он отреагировал на слова американского генерала Джона Реймонда, выразившего опасения из-за возможностей России в космосе. Об этом сообщает RT во вторник, 9 марта.

«Мы действительно развитая технологичная космическая держава с высоким оборонным потенциалом, но, в отличие от альянса, мы не агрессивны», — сказал депутат.

По его мнению, подобные заявления американской стороны связаны с увеличением военного бюджета.

Ранее во вторник командующий Космическими силами США генерал Джон Реймонд заявил, что возможности, которыми располагают в космическом пространстве Россия и Китай, вызывают опасения у Вашингтона. По его словам, один из российских спутников способен уничтожать спутники США на околоземной орбите.

В декабре прошлого года в Пентагоне сообщили, что Россия испытала противоспутниковую ракету прямого перехвата (системы DA-ASAT).

Россия

По материалам: lenta.ru
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