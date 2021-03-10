В Госдуме захотели отправлять в тюрьму за фейки о росте цен на продукты

Вадим Карасев

Депутат Государственной думы Анатолий Выборный представил законопроект, который предусматривает уголовную ответственность вплоть до лишения свободы за распространение ложной информации о росте цен на продукты питания.

Как сообщает газета "Известия", предлагается дополнить статью 185.3 УК "Манипулирование рынком" новой частью, в которой будет упоминаться "публичное распространение заведомо ложной общественно значимой информации об изменении розничных цен на отдельные виды социально значимых продовольственных товаров первой необходимости".

Согласно проекту, за подобную деятельность предлагается штрафовать физических лиц на сумму до полумиллиона рублей или отправлять их за решетку на срок до трех лет. Для юридических лиц предельная сумма штрафа составит 800 тысяч рублей, минимальная — 500 тысяч.

"Речь идет об уголовной ответственности за искусственное создание панического спроса на базовые группы продуктов (мясо, рыба, яйца, сахар, масло и т. д.) и распространение умышленных ценовых фейков, провоцирующих резкий скачок цен на эти товары. Один из факторов резкого ценового скачка— распространение заведомо ложной информации, способной вызвать рост стоимости продуктов или создание дефицита", — рассказал Выборный.

По мнению парламентария, наживаться на кризисах — циничный поступок, а зарабатывать на распространении ложных сведений о ценах на продукты еще и преступно. Тем не менее закон пока не внесен на рассмотрение Госдумы.

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