В Кремле прокомментировали замедление работы Twitter

Вадим Карасев

Дмитрий ПесковФото: пресс-служба Администрации президента РФ

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал замедление работы социальной сети Twitter на территории страны. Его слова об ограничениях против соцсети приводит РБК.

Песков заявил, что россияне должны иметь доступ ко всем мировым ресурсам, но в то же время эти ресурсы должны действовать в рамках российского правового поля.

«Никакого желание ничего ни у кого блокировать нет, но принимать меры, дабы вынудить эти компании выполнять наши законы, — это вполне обоснованно. Не может быть, чтобы какие-то компании были у нас вне правового поля», — подчеркнул Песков.

Ранее 10 марта Роскомнадзор замедлил скорость работы социальной сети Twitter на территории России. Такое решение было принято из-за бездействия интернет-компании в отношении запрещенного на территории России контента. В ведомстве также пригрозили соцсети блокировкой.

Вскоре после заявления Роскомнадзора многие россияне пожаловались на нестабильную работу Twitter. В частности, у многих пользователей не загружаются картинки и видео, прикрепленные к постам.

Кроме того, после замедления произошел сбой в работе сайтов российских госорганов, в частности сайтов президента, правительства, Госдумы, Совета Федерации, Роскомнадзора, Минэкономразвития и других ведомств.