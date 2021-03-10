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В Минцифры назвали причину сбоя в работе сайтов госорганов

В Минцифры назвали причину сбоя в работе сайтов госоргановФото: Максим Блинов / РИА Новости

В Минцифры назвали причину сбоя в работе сайтов некоторых российских госорганов. Об этом «Ленте.ру» рассказали в пресс-службе министерства.

В ведомстве заявили, что неполадки в работе сайтов были связаны со сбоем маршрутизаторов в сети «Ростелекома» — крупнейшего интернет-провайдера в России. При этом в министерстве отметили, что сбой не связан с замедлением работы соцсети Twitter, которое начал Роскомнадзор.

«Компания предпринимает необходимые меры по восстановлению работоспособности сети. По информации, полученной от Ростелекома, временные проблемы с доступностью ряда сайтов не связаны с проводимыми Роскомнадзором техническими мероприятиями в отношении социальной сети Twitter», — подчеркнули в Минцифры.

Сбой в работе сайтов российских госорганов — в частности, сайтов президента, правительства, Госдумы, Совета Федерации, Роскомнадзора, Минэкономразвития и других ведомств — произошел ранее 10 марта.

Незадолго до этого Роскомнадзор замедлил скорость работы социальной сети Twitter на территории России. Такое решение было принято из-за бездействия интернет-компании в отношении запрещенного на территории России контента. В ведомстве также пригрозили соцсети блокировкой.

Вскоре после заявления Роскомнадзора многие россияне пожаловались на нестабильную работу Twitter. В частности, у некоторых пользователей не загружаются картинки и видео, прикрепленные к постам.

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По материалам: lenta.ru
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