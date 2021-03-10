В Москве открылась выставка образов Ленина: от Уорхола до Пепперштерна

Влада Некрасова

В московской галерее ART4 открылась выставка "И досадно мне стало, что у меня не было и не будет времени заняться искусством", где представлены более 15 работ, — портретов, рисунков и скульптур, — посвященных Владимиру Ленину.

Название экспозиции — цитата из мемуаров Анатолия Луначарского: он вспоминает, что в 1905 году его товарищ, вождь мировой революции, как-то пожалел, что не имел возможности проявить себя и на арт-сцене.

Фигура и значение Ленина осмыслены в работах современных художников: Энди Уорхола, Павла Пепперштейна, Георгия Алексеева, арт-группы Doping-Pong, Славы ПТРК, группы "Синие носы", Владислава Мамышева-Монро, Хаима Сокола и других.

Все экспонаты происходят из коллекции Игоря Суханова, который выступил сокуратором выставки. “Наш проект рассказывает об изменениях образа, оставляя политическую фигуру за пределами исследования, — говорит он. — Это попытка представить частный интерес к теме, не так давно обладавшей статусом первостепенной государственной важности”.

"И досадно мне стало, что у меня не было и не будет времени заняться искусством", галерея ART4 (Хлыновский тупик, 4), до 10 апреля